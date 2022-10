Einsatz in Düsseldorf : Feuerwehr löscht Brand in Uniklinik

Der Feuerwehreinsatz dauerte fünf Stunden. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf In einem Technikraum in der Uniklinik haben am Mittwochmorgen mehrere Akkus gebrannt. Die Feuerwehr war fünf Stunden im Einsatz.

In einem Technikraum des Herzkathederlabors der Uniklinik ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde automatisch über die Brandmeldeanlage des Krankenhauses alarmiert.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen in dem Raum, in dem sich die Stromversorgung für die Medizintechnik befindet, mehrere Akkus in Flammen. Während der Brand vom Löschtrupp unter Kontrolle gebracht wurde, ließ die Feuerwehr vorsorglich die gesamte Etage räumen.

Nach einem Brand besteht bei Akkus die Gefahr einer Rückzündung, deshalb wurden die beschädigten Teile nach dem Löschen in Wasserbehältern zu einem ebenfalls mit Wasser gefüllten Container gebracht, der von einem Entsorgungsspezialisten abtransportiert wird. Weil der Brand mit einer starken Rauchentwicklung verbunden war, leitete die Feuerwehr zudem aufwendige Lüftungsmaßnahmen ein. Fünf Stunden nach der Alarmierung war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.