Rettungseinsatz in Düsseldorf : Mann stürzt vor einfahrender U-Bahn ins Gleisbett

Rettungseinsatz in Düsseldorf

Düsseldorf Am frühen Abend ist in der Düsseldorfer Altstadt ein Mann im U-Bahnhof ins Gleisbett gestürzt – direkt vor eine einfahrende Bahn.

Dieser Mann hatte einen hellwachen Schutzengel: Am frühen Donnerstagabend wollte er um keinen Preis seine Bahn in Richtung Hauptbahnhof verpassen, rannte im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee die Rolltreppe hinunter zum Bahnsteig. Doch er hatte zu viel Schwung, strauchelte am Ende der Treppe und stürzte ins Gleisbett, wo gerade die Bahn einfuhr.