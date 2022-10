Veranstaltungen in Düsseldorf : Ritterturnier und Feuerritt beim Mittelaltermarkt

Mit ihren authentischen Kostümen und Rüstungen faszinierten die Akteure des Mittelaltermarktes. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Drei Tage lang wurde der Schützenplatz in Eller zu einem Mittelalter-Dorf. Neben dem Spektakel in der Arena konnten die Besucher auch an Ständen Produkte von alten Handwerkskünsten erwerben.

Es herrscht schon ein besonderes Flair auf diesen Mittelaltermärkten, wenn Akrobaten, Narren, Gaukler, Musikanten und natürlich die in schweren Rüstungen steckenden Ritter sich zwischen mehr oder weniger staunenden Besuchern den Weg auf einem abgesteckten Terrain bahnen, wenn an Ständen Schmuck, Leder, Met und gerne auch Esotherikprodukte angeboten werden und alle irgendwie versuchen, die Authentizität einer längst vergangenen Zeit aufzubauen. Das gelingt mal mehr, mal weniger, ist im Endeffekt aber auch nebensächlich, denn primär geht es ja einfach darum, dem zahlenden Zuschauer (in Eller zwölf Euro, Vollgewandete erhielten vier Euro Erlass) und eben auch dem Kunden eine Mischung aus Spektakel, Lust am Kostümieren und Folklore zu bieten. Zu Hochzeiten um 2010 gab es mal rund 1000 Mittelaltermärkte pro Jahr in Deutschland, dieses Format hat also durchaus seine Anhänger.

Insofern kamen auch die Besucher des Mittelaltermarktes auf dem Schützenplatz in Eller an diesem Wochenende auf ihre Kosten, denn gerade was die Ritter hoch zu Ross zu bieten hatten, konnte sich sehen lassen. Hier waren Profis am Werk, das Team der Familie Kaiser kann jahrelange Erfahrung bei solchen Stunts vorweisen. In Rüstungen und bewaffnet mit Schwert und Lanze traten sie in Schaukämpfen gegeneinander an. Die Königsdisziplin war dabei stets der Ritt durch das Feuer. Diese Übung, so lassen die Kaisers wissen, beruhe auf dem reinen Vertrauen zwischen Mensch und Pferd, die Ausbildung dieser Pferde kann daher bis zu zwei Jahre dauern. Es ist davon auszugehen, dass mancher Tierschützer dem wenig abgewinnen kann.