Wertsachen in Düsseldorf übergeben : Dreiste Betrüger erbeuten sechsstelligen Betrag von Gocher Senioren

Goch/Düsseldorf Sie spielten die hilflose Freundin vor, arrangierten die Übergabe von Wertsachen in Düsseldorf – und verschwanden dann spurlos. Betrüger haben mit einem Schockanruf ein Gocher Senioren-Paar überrumpelt. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Schon wieder sind Senioren am Niederrhein Opfer von Telefonbetrügern geworden. Ein Ehepaar aus Goch ist nun auf den sogenannten „Schockanruf“ hereingefallen – mit erheblichen finanziellen Folgen. Die 71-Jährige und der 75-Jährige erhielten am Freitag den Anruf einer angeblichen Freundin, die unter falschen Tränen um Hilfe bat. Kurz darauf war ein vermeintlicher Oberstaatsanwalt am Telefon und gab an, die Freundin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Das Ehepaar müsse nun eine Kaution hinterlegen, damit die Frau nicht ins Gefängnis wandert.