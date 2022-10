Raubüberfälle in Solingen : Hubschrauber im Einsatz – Polizist verletzt

Die Polizei stoppte den Linienbus. Foto: Gianni Gattus

Solingen In Solingen gab es am Sonntagnachmittag kurz hintereinander zwei Raubüberfälle. Die geflüchteten Täter wurden in einem Linienbus entdeckt, wehrten sich aber gegen die Festnahme.

Nach den Überfällen gegen 17 Uhr in Ohligs fahndete die Polizei erfolgreich nach den Tätern. In einem Bus der Linie 681 von Ohligs in Richtung Innenstadt wurden zwei mögliche Tatverdächtige ausgemacht. Der Bus wurde von der Polizei auf der Lehner Straße in Höhe der Weidenstraße gestoppt. Die Tatverdächtigen wehrten sich gegen die Festnahme und es kam zu Handgreiflichkeiten im Bus. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage.

Die beiden Tatverdächtigen sind zunächst aus dem Bus geflüchtet, einer wurde gefunden und festgenommen. Dabei wurde ein Polizist verletzt. Einer der beiden Verdächtigen konnte in ein nahegelegenes Waldstück fliehen. Bei der anschließenden Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

(irz)