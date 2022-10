Aus dem Polizeibericht : Messerstich nach Streit um Parkplatz in Hilden

Hilden Ein 44-jähriger Mann ist am Samstag in Hilden durch einen Messerstich verletzt worden. Bei der Suche nach den Tätern hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Zwei bislang unbekannte Männer haben in Hilden einen Mann nach einem Streit um einen freien Parkplatz angegriffen. Ein Täter fügte dem 44-Jährigen Hildener dabei eine Stichverletzung zu. Das Opfer erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen: Gegen 14.30 Uhr am Samstag hatte der Hildener mit seinem Auto im Bereich Mühlenhof einen Parkplatz gesucht. Nachdem er einen freien Stellplatz gefunden hatte und sein Auto dort auf Höhe der Straße „An der Gabelung“ abgestellt hatte, hielt ein dunkler Pkw neben ihm an. Zwei Männer stiegen aus und es kam zum Streit um den Parkplatz. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Täter dem 44-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand (möglicherweise ein Messer) in den Rücken gestochen haben. Anschließend stieg das Duo in den Wagen und fuhr davon. Der Hildener ging zu Fuß zum Krankenhaus, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten jedoch weder das verdächtige Fahrzeug, noch die beiden Tatverdächtigen angetroffen werden.