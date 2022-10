Raub in Düsseldorf : Am Morgen aus der Haft entlassen, am Abend wieder festgenommen

Ein Polizist führt einen Mann in Handschellen ab (Symbolbild). Foto: dpa/Johannes Neudecker

Düsseldorf Es war ein kurzer Moment der Freiheit: Ein 26-Jähriger wurde am Mittwochmorgen aus dem Gefängnis entlassen und noch am selben Abend wegen eines Raubs in Düsseldorf wieder festgenommen.

Ein offenbar unbelehrbarer Häftling wurde kurz nach seiner Entlassung am Mittwoch wieder festgenommen – wegen eines mutmaßlichen Raubs in Düsseldorf. Der 26-Jährige hatte der Polizei zufolge am Morgen die Haft verlassen, soll gleich am selben Tag wieder straffällig geworden sein und wurde am Abend festgenommen.

Der Mann soll am Mittwoch nach seiner Entlassung die Lobby eines Hotels an der Pionierstraße betreten und die Rezeptionistin in ein Gespräch verwickelt haben. Plötzlich habe er hinter den Tresen gegriffen und den Rucksack der Frau gestohlen, teilte die Polizei mit. Als die Rezeptionistin versuchte, den 26-Jährigen aufzuhalten, entwickelte sich ein Gerangel, bei dem die Hotelangestellte leicht verletzt wurde.

Die Polizei habe dem flüchtigen Mann schließlich in der Nähe des Hotels mit einem Streifenwagen den Weg abgeschnitten und ihn festgenommen, heißt es. Kurios: Nicht etwa mit einem Ausweis, sondern mit seinem eigenen schriftlichen Haftbefehl versuchte er sich auszuweisen.

Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass er erst am Morgen aus ebendieser Haft entlassen wurde, die er wegen anderer Eigentumsdelikte verbüßen musste. Jetzt sieht sich der 26-Jährige erneut einem Haftrichter gegenüber.

