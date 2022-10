Polizei ermittelt : Verdacht des illegalen Rennens: 30-Jähriger verletzt

Hilden Bei einem Unfall an der Düsseldorfer Straße hat sich am Sonntagabend ein 30-jähriger Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Zuvor soll er sich ein illegales Straßenrennen geliefert haben. Die Polizei ermittelt.

Angaben der Polizei zufolge hatte sich der Unfall gegen 18.50 Uhr ereignet. Zu diesem Zeitpunkt war ein 30 Jahre alter Hildener mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf unterwegs.Im Kreuzungsbereich mit der Niedenstraße kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache einem vor ihm fahrenden Mercedes eines 22-jährigen Düsseldorfers. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach ambulanter Behandlung konnte der Motorradfahrer das Krankenhaus aber noch am selben Abend wieder verlassen. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro.