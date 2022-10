Blaulicht : Radfahrerin nach Unfall mit PKW schwer verletzt

Düsseldorf Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto musste eine 75-jährige Düsseldorferin gestern ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich in Flingern-Süd.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr der 31-Jährige mit seinem Audi auf der Mettmanner Straße in Richtung Gerresheimer Straße. An der Kreuzung Mettmanner Straße / Gerresheimer Straße hielt er vor der roten Ampel an. Als die Ampel auf Grün sprang, beschleunigte er und bog nach links in die Gerresheimer Straße ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Auto und geriet nach rechts auf den Fahrradschutzstreifen. Hier erfasste er die 75-Jährige auf ihrem Fahrrad, die in Richtung Kölner Straße unterwegs war.