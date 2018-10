Schlag gegen Organisierte Kriminalität: Libanesischer Clan zerlegt hunderte gestohlene Autos in Düsseldorf

Düsseldorf Auf vier Millionen Euro beziffert die Polizei den Schaden, den eine libanesische Großfamilie verursacht haben soll. Im Umfeld der Düsseldorfer Automeile betrieb die Bande offenbar einen schwungvollen Handel mit den Einzelteilen gestohlener Fahrzeuge.

Die Polizei spricht von einem „Schlag gegen die Clan-Kriminalität und gegen die internationale Kfz-Krimuinalität“. Gegen 15 Mitglieder einer aus dem Libanon stammenden Großfamilie wird derzeit wegen schweren Bandendiebstahls und Hehlerei ermittelt. Die Männer im Alter von 26 bis 60 Jahren sollen mindestens seit 2011 in Hinterhöfen im Stadtteil Lierenfeld gestohlene Fahrzeuge zerlegt und die Einzelteile verkauft haben. Bei mehreren Durchsuchungen wurden seit Juli Teile von 110 Autos sichergestellt, die in den Regionen Düsseldorf und Aachen sowie im benachbarten Ausland als gestohlen gemeldet waren.

In einem Fall war ein in Belgien seit zehn Tagen zugelassener Mercedes Sportwagen bereits zwei Tage nach seinem Verschwinden in Düsseldorf zerlegt worden.

Die Ermittlungen der Polizei, in die neben den Kfz-Spezialisten auch Finanzermittler und Experten für Organisierte Kriminalität eingebunden sind, dauern an. Die letzte von 21 Durchsuchungen in Gewerbehallen, Läden und Wohnungen wurde erst am Dienstag in Lierenfeld abgeschlossen. Bislang ist keiner der Beschuldigten in Haft.