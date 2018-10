Düsseldorf: Polizei sucht nach Altstadt-Schlägerei Fotos und und Videos

Düsseldorf Fünf Tage nach einem blutigen Streit in der Altstadt hat die Polizei den Hergang noch nicht rekonstruieren können.

Fünf Tage nach einem blutigen Streit in der Altstadt hat die Polizei den Hergang noch nicht rekonstruieren können. Die Ermittler bitten deshalb dringend Altstadt-Besucher, die in der Nacht zum vergangenen Samstag etwas gesehen haben, das mit der Auseinandersetzung zu tun haben könnte, sich zu melden. Auch Fotos und Videos sind willkommen. Auf der Mutter-Ey-Straße war es am frühen Samstagmorgen zwischen mehreren Afrikanern auf der einen und aus Nordafrika stammenden Deutschen auf der anderen Seite zu einer Schlägerei gekommen, in deren Verlauf zwei Männer aus Guinea lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten hatten. Weder die Auswertung des vorhandenen Videomaterials noch die Vernehmung der Beteiligten hat bislang Licht ins Dunkel bringen können. Hinweise an die Mordkommission „Andreas“ unter 0211 8700.