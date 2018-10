Düsseldorf: Fahrradfahrer bei Sturz in Wersten schwer verletzt

Unfall in Düsseldorf-Wersten

Düsseldorf Ein Mann ist am Samstagabend in Wersten mit seinem Fahrrad gestürzt. Bei dem Unfall erlitt er Verletzungen.

Am Samstagabend fuhr ein 61 Jahre alter Mann in Wersten mit seinem Fahrrad auf der Kölner Landstraße Richtung Südpark. Laut Polizei übersah er die in Höhe des Kirchenvorplatzes gelegenen Stufen. Der Unfall soll ohne Fremdeinwirkung passiert sein. Die Gründe, warum der Mann die Stufen übersah, sind bisher noch unklar.