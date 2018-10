Connect in Düsseldorf: Polizei kontrolliert Fans bei Techno-Festival

Düsseldorf Bei einer groß angelegten Kontrolle im Düsseldorfer Norden hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag etliche Autofahrer mit Alkohol oder Drogen im Blut aus dem Verkehr gezogen. Das befürchtete Verkehrschaos rund um Messe und Arena blieb aber aus.

Gleich zwei Großereignisse hatten zehntausende Besucher in den Norden gezogen: Am Freitag und am Samstag spielten die Toten Hosen die Abschlusskonzerte ihrer aktuellen Tour in der Arena – zwei Mal 46.000 Karten waren verkauft worden. Am Samstag kam die Connect hinzu. Das Technofestival – ein Zusammenschluss zweier Veranstaltungen für elektronische Musik aus Mannheim und den Niederlanden – brachte weitere 20.000 Gäste auf das Messegelände.