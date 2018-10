Polizei Düsseldorf sucht Zeugen nach Raub in Tankstelle

Düsseldorf In der Nacht zu Mittwoch hat ein unbekannter Mann eine Tankstelle auf der Mecumstraße in Bilk ausgeraubt und dabei den Kassierer mit einer Waffe bedroht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Verdächtigen gesehen haben.

Gegen 0.23 Uhr betrat der Mann der Polizei zufolge die Tankstelle. Sofort ging er auf den Mitarbeiter zu, bedrohte ihn mit einer schwarzen Pistole und forderte die Herausgabe des Bargelds aus der Kasse. Als es dem Verdächtigen offenbar nicht schnell genug ging, griff er – so die Angaben der Polizei – selbständig in die Kasse, entnahm das Geld und verstaute es in einer mitgebrachten schwarzen Plastiktüte. Anschließend floh er mit seiner Beute in Richtung Brinckmannstraße.