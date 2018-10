Düsseldorf: Schlägerei in der Altstadt - zwei Personen verletzt

Zwei Männer nach Messerstecherei in der Altstadt verletzt

Einsatz in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einer Schlägerei in der Altstadt zwischen Afrikanern und Deutschen, die aus Nordafrika stammen, sind mehrere Männer verletzt worden – zwei von ihnen schwer. Wie es zu dem Streit in der Nacht auf Samstag kam, ist unklar.

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, begann die Auseinandersetzung am Samstagmorgen gegen drei Uhr auf der Mutter-Ey-Straße und verlagerte sich dann in Richtung Andreaskirche. Hier wurden dann mehrere Personen durch Messerstiche sowie geworfene und benutzte Flaschen verletzt.