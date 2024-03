Drei Verletzte Schlägerei vor dem Himmerich - Polizei sucht Täter

(RP) Bei einer Schlägerei vor der Disco Himmerich in Heinsberg sind in der Nacht zu Sonntag drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 4.15 Uhr zum Kampf zwischen zwei Gruppen. Zwei bislang unbekannte junge Männer flüchteten nach der Tat. Einer der Täter war etwa 17 bis 18 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er war muskulös, hatte schwarze Haare, die an den Seiten kurz geschnitten waren, einen braunen Teint und trug eine Goldkette um den Hals. Sein Begleiter war etwa 18 bis 19 Jahre alt, 180 Meter groß und hatte eine normale Statur. Er war mit einer Karojacke bekleidet, hatte blonde, ebenfalls an den Seiten gekürzte Haare und hatte ein europäisches Erscheinungsbild. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Schlägerei gesehen haben oder die Täter kennen. Sie sollen sich unter 02452 9200 melden.