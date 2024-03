Am Schlehenweg in Hilden Polizei sucht Fahrer nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Im Zeitraum von Dienstag, 19. März, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 20. März, 7.30 Uhr, ist am Schlehenweg 17 in Hilden ein grauer Skoda Kodiaq an der linken Seite beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen hohen dreistelligen Betrag. Hinweise nehmen die Beamten in Hilden, Telefon 02103 898-6410, entgegen.