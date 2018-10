Düsseldorf: Polizei stellt Messerstecher in Regionalzug - 19-Jähriger verletzt

Düsseldorfer Hauptbahnhof : Streit um Lautstärke wohl Auslöser für Messerstecherei in Regional-Express

Düsseldorf Am Düsseldorfer Hauptbahnhof ist es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Grund dafür war eine Messerstecherei in einem Regional-Express. Einem 19-Jährigen wurde mehrfach in die Schulter gestochen.

Im RE4 von Mönchengladbach nach Düsseldorf kam es zwischen dem 19 Jahre alten Opfer und dem 31-jährigen Beschuldigten zu einem Streit, wie eine Sprecherin der Bundespolizei unserer Redaktion am Sonntagmorgen sagte. Dabei soll es um Lautstärke im Zug gegangen sein. Der 19-Jährige soll zu einer Gruppe Feiernder gehört haben.

Als der RE4 in Düsseldorf zum Stehen gekommen ist, soll der 31-Jährige den 19-Jährigen von hinten mit einem sogenannten Einhandmesser mehrfach in die Schulter gestochen haben. Solche Messer gelten laut Bundespolizei als Waffe. Der mutmaßliche Tätet hätte es deshalb nicht mitführen dürfen.

Wie die Polizei unserer Redaktion sagte, ist der mutmaßliche Täter durch Beamte der Bundespolizei gestellt worden. Das Opfer ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Mittlerweile sei der 19-Jährige wieder zu Hause.

Mehrere Notrufe von Mitreisenden hatten die Beamten und Rettungswagen zum Tatort gerufen. Wie die Polizei weiter mitteilte, soll sich der mutmaßliche Täter bei dem Angriff auch selbst verletzt haben.

Nach dem Vorfall hat die Kriminalpolizei den Zug und das Doppel-Gleis 4/5 untersucht. Der Gleis war zeitweise gesperrt.

