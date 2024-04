Francesco Schiavone Vom Mafiaboss zum Kronzeugen

Die Casalesi, wie die Gruppe krimineller Familien aus Casal di Principe genannt wird, führten Jahrzehntelang ein brutales Regiment nördlich von Neapel. Sie waren außerdem eine der ersten Mafiagruppen in Italien, der die Metamorphose vom Ganoven-Konsortium zum Wirtschaftsfaktor gelang. Die Casalesi verfügten über ein ganzes Imperium an Baufirmen, die auch in Norditalien aktiv wurden. Nachzulesen ist das in „Gomorrha“, dem Roman des Bestsellerautors Roberto Saviano aus dem Jahr 2006. Saviano brachte die Machenschaften jenes Clans an die Weltöffentlichkeit – und steht seither unter Personenschutz.