Düsseldorf: Mann bedrohte Passanten mit Schraubendreher

BILK Der Verdächtige war nach Angaben der Polizei alkoholisiert und leistete Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Nun drohen dem 35-Jährigen eine Anzeige unter anderem wegen versuchter Körperverletzung.

(semi) Eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte erwartet einen 35-jährigen Mann. Der Verdächtige hatte am Freitagabend in der Nähe der Arcaden in Bilk mehrere Passanten mit einem Gegenstand bedroht und beleidigt. Als die Polizeibeamten mehrerer Streifen gegen 19 Uhr an der Friedrichstraße ankamen, war der Mann bereits auf den Bahnsteig des S-Bahnhofes Bilk gelaufen. Er leistete erheblichen Widerstand und beleidigte nach Angaben der Polizei zudem die Einsatzkräfte.