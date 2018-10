Düsseldorf: Phantombilder nach sexueller Nötigung in Friedrichstadt

Düsseldorf Nach einem sexuellen Übergriff im Stadtteil Friedrichstadt am Sonntagmorgen sucht die Polizei mit Phantombildern nach den Tätern. Sie sollen eine 19-Jährige bedrängt und begrapscht haben.

Der Vorfall soll sich gegen 5.25 Uhr ereignet haben. Das 19-jährige Opfer war an der Haltestelle Morsestraße aus der Bahn der Linie 707 gestiegen. Sie ging danach zu Fuß über die Corneliusstraße weiter in Richtung Färberstraße. In Höhe der Hildebrandtstraße wurde sie plötzlich von drei Männern angegriffen. Einer von ihnen packte sie und drängte sie zu einigen Altpapiercontainern. Er fasste ihr an die Brust und zerriss ihr das Oberteil. Seine beiden Begleiter standen nach Aussage der Frau daneben und lachten. Sie schrie laut um Hilfe und wehrte sich heftig. Daraufhin rannte das Trio über die Hildebrandtstraße in Richtung Oberbilker Allee davon. Bei der Tat wurde die 19-Jährige leicht verletzt.