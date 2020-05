Philip B. aus Haltern : Polizei sucht 15-jährigen Jungen in Düsseldorf

Philip B. wird seit dem 12. Mai vermisst. Foto: Polizei

Düsseldorf/Recklinghausen Der 15-jähige Philip B. aus Haltern am See wird seit ein paar Tagen vermisst. Die zuständige Polizei in Recklinghausen sagt, dass er sich möglicherweise in Düsseldorf aufhält.

Philip B. aus Haltern wurde am 12. Mai das letzte Mal gesehen. Der 15-Jährige hat braune Haare, blaugrüne Augen und eine schlanke Statur, er ist 1,70 Meter groß. Er trägt die Haare oben auf dem Kopf lang und an den Seiten kurz rasiert.

Laut Polizei könnte er sich in Düsseldorf oder im Raum Gelsenkirchen aufhalten, da er dorthin Bezüge habe.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen Pullover, eine Jogginghose sowie rote Schuhe.

Hinweise an die Polizei Recklinghausen unter 0800 - 2361111 oder an jede andere Polizeidienststelle.

(csr)