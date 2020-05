Düsseldorf-Ludenberg : Zeugen nach Unfall zwischen Pedelec und Lkw gesucht

Düsseldorf Am Mittwoch ereignete sich in Düsseldor-Ludenberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer von einem Lkw erfasst und schwer verletzt wurde. Jetzt bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

Die genauen Umstände des Unfalls am Mittwoch um 15.05 Uhr sind nach wie vor unklar. Der 62-jährige Fahrer eines Pedelec war gegen einen Lkw geprallt und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Ermittlungen dauern an.

Nach bisherigem Stand wollte ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus Wuppertal mit seinem Fahrzeug rückwärts in eine Einfahrt an der Bergischen Landstraße rangieren. Wegen der örtlichen Gegebenheiten musste er kurz auf dem Geh- und Radweg in Fahrtrichtung stadtauswärts halten, um sein Fahrzeug wenden zu können.