Unfall in Düsseldorf : Auto stürzt auf Gleise und wird von U-Bahn erfasst

Foto: Gerhard Berger 5 Bilder Düsseldorf - Pkw landet auf Gleisen und wird von U74 erfasst

Düsseldorf In Höhe der Tonhalle ist es am Donnerstag in Düsseldorf zu einem schweren Unfall zwischen einer U-Bahn und einem Pkw gekommen. Das Auto wurde von der Bahn erfasst und ein Stück vor ihr hergeschoben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie ein Polizeisprecher sagte, sei der Pkw über die Oberkasseler Brücke in Richtung Altstadt gefahren. Kurz hinter der Haltestelle Tonhalle werden die Gleise der U-Bahnen und die Straße nur durch einen Zaun voneinander getrennt. Diesen Zaun hat der Pkw aus bislang unbekannter Ursache durchbrochen und ist auf die Gleise gefahren.

Dort näherte sich eine aus Richtung Oberkassel kommende U-Bahn der Linie U74. Diese erfasste das Auto und schob es laut Polizeisprecher noch einige Meter vor sich her.

Das Cabrio wurde dabei komplett zerstört. Laut Polizei wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Der Bahnfahrer erlitt einen Schock.

Die Bahnstrecke zwischen Altstadt und Oberkassel ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Der Autoverkehr wird laut Polizei von der Oberkasseler Brücke kommend über die Fritz-Roeber-Straße abgeleitet.

Mehr dazu in Kürze.

(csr)