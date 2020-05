Düsseldorf-Holthausen : Mehrere Verletzte nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Foto: Patrick Schüller 8 Bilder Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus in Düsseldorf

Düsseldorf Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am späten Dienstagabend zu einem Brand nach Holthausen gerufen. In einem Mehrfamilienhaus stand eine Wohnung in Flammen, mindestens acht Personen wurden verletzt.

Gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr zur Walter-Rathenau-Straße nach Holthausen alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus der Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses.

Wie ein Polizeisprecher sagte, habe in einer Wohnung wohl ein Sofa gebrannt. Durch eine offene Tür sei der Rauch dann in das ganze Haus gezogen. Es bestehe derzeit der Verdacht auf fahrlässigen Umgang mit Feuer.

Zwei Bewohner mussten durch die Feuerwehr mit sogenannten Fluchthauben aus dem Haus gerettet werden.

Laut ersten Informationen wurden acht Personen durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in Krankenhäuser transportiert. Das Haus ist durch den Brand derzeit unbewohnbar. Die Bewohner wurden in Hotels untergebracht. Es entstand hoher Sachschaden, erste Schätzungen gehe von 80.000 bis 100.000 Euro aus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(csr)