Düsseldorf-Wittlaer : Brennender Sperrmüll vor Mehrfamilienhaus

Düsseldorf Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Düsseldorf am Mittwoch zu einem Brand im Bereich einer Tiefgarage in Wittlaer gerufen. Giftiger Rauch war in das darüber liegende Haus gezogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen Mitternacht ging der Notruf in der bei der Feuerwehr Düsseldorf ein. Der Anrufer meldete ein Feuer in einer Tiefgarage in Wittlaer.

Einheiten der zuständigen Feuerwache Flughafenstraße sowie Einsatzkräfte der Wachen Münsterstraße und Posener Straße wurden zum Einsatzort geschickt. Zusätzlich unterstützen den Einsatz die Einheiten der Freiwillige Feuerwehr Wittlaer, Kaiserswerth und Kalkum sowie der städtische Rettungsdienst.

Nach Eintreffen der ersten Einheiten stellt sich heraus, dass es sich um einen Brand außerhalb der Tiefgarage handelte. Unterhalb eines Balkons brannte dort gelagerter Sperrmüll. Die Flammen hatten bereits auf einen daneben stehenden Pkw erfasst.

Durch den Brand kam es zu einer leichten Rauchentwicklung im angrenzenden Wohnhaus, sodass der Bereich durch die Einsatzkräfte mit Hochleistungslüftern vom Rauch befreit wurde.

Bereits sechs Minuten später hatten die Feuerwehrleute das Feuer unter Kontrolle. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte sechs Wohnungen. Alle Bewohner der Wohnungen blieben unverletzt und konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz konnte nach gut einer Stunde beendet werden. Die genaue Höhe des Sachschadens steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

(csr)