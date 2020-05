Düsseldorf-Pempelfort : Bewaffneter Raub auf Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Ein Kiosk in Düsseldorf-Pempelfort wurde in der Nacht zu Mittwoch überfallen. Der Täter konnte meherer Hundert Euro erbeuten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 0 Uhr am frühen Mittwoch betrat eine maskierte männliche Person den Kiosk an der Sternstraße Ecke Duisburger Straße in Pempelfort. Er hielt eine Schusswaffe in der Hand und forderte von dem Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, lud er die mitgeführte Waffe durch (repetieren).