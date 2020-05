Hauptbahnhof Düsseldorf : Reisender verweigert Mundschutz und greift Polizisten an

Polizisten auf einem Bahnsteig im Düsselorfer Hauptbahnhof. (Archiv) Foto: dpa/David Young

Düsseldorf In Zügen herrscht Mundschutzpflicht. Das wollte ein Reisender in einem Zug im Düsseldorfer Hauptbahnhof am Samstag nicht einsehen. Die herbeigerufenen Beamten der Bundespolizei versuchte er zu beißen, zu treten und zu schlagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im RE 5 wollte der 25-Jährige am Samstag gegen 17 Uhr partout keinen Mundschutz aufsetzen, weshalb der Zugbegleiter ihn im Düsseldorfer Hauptbahnhof von der Fahrt ausschließen wollte. Doch auch den Zug wollte der Mann nicht verlassen. Die Bundespolizei kam hinzu und musste den Mann nach mehrmaliger Aufforderung unter Zwang aus dem Zug begleiten.

Da die Feststellung der Identität vor Ort nicht möglich war, folgte die Mitnahme zur Dienststelle. Dabei wollte sich der Mann aus den Griffen der Beamten befreien und versuchte sie zu schlagen und zu beißen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Nachdem sich der 26-Jährige beruhigt hatte, wurde ihm mitgeteilt, dass gegen ihn ein Strafverfahren wegen Widerstandes und des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet wird.

Danach wurde er gegen 21 Uhr entlassen. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

(csr)