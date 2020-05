Einsatz in Düsseldorf : Polizei stellt in illegalem Spielclub große Menge Geld sicher

Polizei stellt in illegalem Spielclub große Menge Geld sicher

Einsatz in Düsseldorf

Düsseldorf Eigentlich war es nur ein Einsatz, um die Einhaltung der Corona-Schutzverodnung zu überprüfen: Das Ordnungsamt Düsseldorf rückte mit der Polizei zu einer geschlossenen Bar aus. Die stellte sich dann als illegaler Spielclub heraus. Zudem wurde eine Abi-Feier mit 50 Personen aufgelöst.

Gegen 19 Uhr am Mittwochabend überprüfte der OSD zusammen mit der Polizei ein Café an der Scheurenstraße. Es war ein Hinweis auf einen Verstoß gegen die coronabedingte Betriebsuntersagung eingegangen.

Corona-Krise in Düsseldorf

Corona-Krise in Düsseldorf : Wie Altenheime wieder Besuche möglich machen

Radspur am Düsseldorfer Rheinufer

Radspur am Düsseldorfer Rheinufer : Ampel-Mehrheit streitet über den Verkehr

Darüber hinaus wurden am Mittwoch einige Ansammlungen von Menschen im gesamten Stadtgebiet aufgelöst. Die Betroffenen wurden von den OSD-Mitarbeitern auf die Abstandsregelungen und gegebenenfalls auch auf die Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes hingewiesen.

Zwei Demonstrationen am Marktplatz und am Heinrich-Heine-Platz wurden vom OSD begleitet, sie verliefen beide problemlos. Auch die Begleitung der Feierlichkeiten rund um das 125-jährige Vereinsjubiläum von Fortuna Düsseldorf machte laut Stadt keine Probleme.

Am Nachmittag mussten Einsatzkräfte des OSD die Freitreppe am Burgplatz sperren. Dort hatten sich rund 200 Menschen ohne Rücksichtnahme auf den geltenden Mindestabstand versammelt. In Gerresheim wurde zudem eine Abitur-Feier mit rund 50 Teilnehmern aufgelöst.