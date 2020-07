Festnahmen in Düsseldorf : Drogenbande in Oberbilk aufgeflogen

Düsseldorf Mehrere Mitglieder einer mutmaßlichen Drogenbande konnte die Polizei jetzt in Düsseldorf-Oberbilk festnehmen. Dabei wurden Drogen und Bargeld sichergestellt. Ausgangspunkt der Aktion war Lohausen.

Die gemeinsame Arbeit der Ermittler des Drogen- und Einbruchskommissariats führte am vergangenen Donnerstag zur Festnahme von vier 17 bis 24 Jahre alten Männer. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.

Angestoßen wurden die polizeilichen Ermittlungen durch einen Wohnungseinbruch in Düsseldorf-Lohausen am 29. Januar 2020. Dabei wurde ein Rennrad gestohlen, welches später bei einem 17 Jahre alten Düsseldorfer Intensivtäter in einer Gemeinschaftsunterkunft an der Mindener Straße wiedergefunden wurde. Weiter konnte ein Fingerabdruck des Jugendlichen nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Neuss gesichert werden.