„Erhöhte Gewaltbereitschaft“ Polizei meldet deutlich mehr Raubüberfälle in Düsseldorf

Man habe die Kriminalitätsphänomene Raub und Körperverletzung als Schwerpunkte ins Sicherheitsprogramm übernommen: „Alle Direktionen arbeiten Hand in Hand daran, dass wir die Zahlen nachhaltig senken und sich die Menschen in Düsseldorf weiter sicher fühlen“, so Brauns. „Das fängt an bei der Präsenz an Brennpunkten, geht über Waffenverbotszonen bis hin zur konzentrierten Ermittlungsarbeit in den Kommissariaten.“ Als beispielhaft nannte sie die erfolgreiche Arbeit der „EK Sternwart“, bei der zahlreiche Raubtaten geklärt werden konnten.