RE 2 in Düsseldorf : Angriff mit Schere im Zug

Düsseldorf Mit einer Schere hat ein 23-jähriger Mann in der Nacht zu Sonntag in einem Zug in Höhe des Düsseldorfer Flughafens einen 19-jährigen Fahrgast angegriffen. Ein Freund des Angegriffenen konnte den Mann entwaffnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen den Tatverdächtigen wird nun ermittelt.

Als der 23-jährige Mann gegen 0.05 Uhr in Gelsenkirchen in den Zug der Linie RE 2 einstieg, setzte er sich zu dem 19-Jährigen und desses 20-jährigen Begleiter. Vor den beiden Freunden äußerte der Mann, dass er „heute jemanden kaputt machen möchte“.

Plötzlich zog er eine Schere aus der Tasche und versuchte, den 19-Jährigen anzugreifen. Der Geschädigte hielt den Arm des Täters fest. Sein Begleiter nahm dem Tatverdächtigen die Schere ab.

Bei dem Gerangel schlug der Tatverdächtige dem Geschädigten mit der Faust gegen die Unterlippe. Mehrere Zeugen mischten sich ein und hielten den 23-Jährigen bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Die Bundespolizei übernahm den Täter auf Bahnsteig 9.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden die Beamten elf Verschlusstütchen Marihuana.

Videoaufzeichnungen wurden gesichert und die Betäubungsmittel eingezogen. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung sowie Bedrohung wurde gegen den 23-Jährigen eingeleitet.

Am Morgen wurde der Verdächtige entlassen. Bis auf die Verletzung an Unterlippe des Geschädigten kam es zu keinen weiteren Verletzungen.

(csr)