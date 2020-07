Urteil in Düsseldorf : Hohe Haftstrafen für Vergewaltiger aus dem Volksgarten

Urteil in Düsseldorf

Düsseldorf Das Gericht in Düsseldorf verhängte hohe Haftstrafen gegen alle vier Angeklagten - und zwar deutlich höhere, als die Staatsanwältin beantragt hatte. Die Gruppe hatte nach dem Fußballtraining eine junge Passantin in den Volksgarten gezerrt und vergewaltigt.

Vier Gefängnisstrafen bis zu acht Jahre Haft – und damit deutlich mehr, als von der Staatsanwältin beantragt – hat das Landgericht am Donnerstag gegen vier Männer wegen Gruppenvergewaltigung verhängt.

Das Quartett (19 bis 34 Jahre alt) hatte nach Feststellungen der Kammer im November 2019 eine 22-jährige Passantin abends auf deren Heimweg am S-Bahnhof Volksgarten angesprochen, hatte die junge Frau ins nahe gelegene Parkgelände gedrängt und dort vielfach vergewaltigt.

Rot am See

Rot am See : 15 Jahre Haft für Angeklagten nach Sechsfachmord

Vergewaltigung im Volksgarten – Zweifel an Aussagen von Opfer

Prozess in Düsseldorf

Prozess in Düsseldorf : Vergewaltigung im Volksgarten – Zweifel an Aussagen von Opfer

Die junge Frau war damals auch durch Alkohol leicht benebelt auf dem Heimweg gewesen, als sie zufällig auf die vier Männer traf. Das Quartett kam gerade vom Fußballtraining, zwei der Männer haben die Passantin untergehakt und sie in den Volksgarten gezogen. Von drei Tätern ist die 22-Jährige dort teils mehrfach vergewaltigt worden, so hatte es in der Anklage geheißen.