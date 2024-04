Ermittlungserfolg nach Festnahmen Mutmaßliches Hamas-Waffenversteck in Bulgarien entdeckt

Die Festnahmen waren Mitte Dezember in Berlin und Rotterdam erfolgt. Nach damaligen Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sollen die Männer nach einem unterirdisch angelegten Waffenversteck in Europa gesucht haben, das in der Vergangenheit heimlich von der Hamas angelegt wurde. Einer der in Berlin Festgenommenen soll von Hamas-Führungskadern den Auftrag erhalten haben, die Waffen ausfindig zu machen. Drei der Festgenommenen hätten sich dazu mehrmals von Berlin aus auf den Weg gemacht.