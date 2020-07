Einsatz für die Feuerwehr Düsseldorf : Frau gerät mit der Hand in einem Aktenvernichter

Düsseldorf Der Düsseldorfer Feuerwehr ist es gelungen, mit Hydraulikschere, Pedalschneider und einer Flex einer Frau zu helfen, die mit ihrer Hand in einem Aktenvernichter stecken geblieben war.

In einem Bürogebäude an der Uerdinger Straße ist eine Angestellte beim Beheben einer Verstopfung mit der Hand in einen Aktenvernichter geraten. Aufgrund ihrer Verletzungen musste die Frau mit technischem Gerät gerettet und ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 17.11 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein Notruf, dass in einem Bürogebäude eine Person mit mehreren Fingern in einem Aktenvernichter eingeklemmt sei. Nach fünf Minuten trafen die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle an. Die verletzte Frau wurde von Notfallsanitätern und dem Notarzt versorgt. Um die Angestellte möglichst schonend zu befreien, wurde vom Einsatzleiter weiteres Rettungsmaterial angefordert.