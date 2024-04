Neuer Buch zur Düsseldorfer Stadtgeschichte Auf der Suche nach Oberbilks gutem Ruf

Insbesondere reißerische Boulevard-Medien seien an dem Negativ-Image des Stadtteils nicht ganz unbeteiligt, sagte Dirk Sauerborn und führte das Beispiel einer sogenannten „Razzia“ an der Ellerstraße vor Jahren an. „Dabei wurden keinesfalls mehr als 40 Personen irgendwelcher Delikte beschuldigt. Sie wurden lediglich in Gewahrsam genommen, um ihre Identität zu überprüfen, denn viele lassen ihre Papiere lieber sicher zuhause und führen nur Kopien bei sich; lediglich bei zwei Personen wurde Hehlerware gefunden, und auch die konnten wieder nach Hause“, so Dirk Sauerborn zum tatsächlichen Sachverhalt.