Düsseldorf-Düsseltal​: Gasflasche verursacht Brand in Mehrfamilienhaus​

Gasflasche verursacht Brand in Mehrfamilienhaus

Düsseldorf Eine auf dem Balkon eines Hauses in Düsseldorf-Düsseltal gelagerte Gasflasche hat sich aus bislang unbekannter Ursache entzündet. Das Feuer griff auf die Wohnung über, die nun nicht mehr bewohnbar ist.

