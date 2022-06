Unfall in Düsseldorf-Stockum​: Eine Schwerverletzte und 60.000 Euro Sachschaden​

Unfall in Düsseldorf-Stockum

Düsseldorf Eine schwer verletzte Beifahrerin und 60.000 Euro Sachschaden, das ist die Bilanz eines Unfalls in Düsseldorf-Stockum. Zwei Autos waren zusammengestoßen.

Bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Stockum ist eine Frau schwer verletzt worden. An zwei beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Stockumer Höfe.