Unfall in Düsseldorf-Wersten​: Autofahrer erfasst zwei Fußgänger​

Düsseldorf Zwei Fußgänger sind bei einem Unfall am Werstener Kreuz in Düsseldorf schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und die beiden erfasst.

Ein internistischer Notfall hat vermutlich dazu geführt, dass ein Autofahrer am Montagabend in Wersten die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zwei Fußgänger erfasste. Sie wurden so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten.