Gasalarm in Uerdingen : Campingkocher löst Einsatz der Feuerwehr aus

Krefeld Kleine Ursache – große Wirkung: Eine offenbar defekte Kartusche eines Gaskochers löste am Mittwoch in Uerdingen einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Das betroffene Haus und Nachbargebäude wurden sicherheitshalber geräumt.

Großeinsatz der Feuerwehr am Mittwoch an der Parkstraße in Uerdingen: In einem Mehrfamilienhaus war Gasgeruch aufgefallen; die Feuerwehr rückte an, stellte mit Hilfe des Gasversorges NGN die Gaszufuhr ab, räumte das Haus und begann mit Messungen in dem betroffenen Haus und in Nachbargebäuden. Wie die Feuerwehr auf Anfrage berichtet, habe man den Alarm ernstgenommen, weil Gas zu riechen und in wenn auch geringer Konzentrationen zu messen war. Des Rätsels Lösung: Das Gas ging im Keller von einem Gaskocher samt Kartusche aus.