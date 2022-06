Düsseldorf-Benrath​: Erdbeerverkäufer ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen​

Erdbeeren an einem Verkaufsstand. Foto: dpa/Guido Kirchner

Düsseldorf Während der Erdbeerzeit sprießen die Verkaufsstände für das beliebte Obst überall aus dem Boden. In Düsseldorf-Benrath ist nun ein solcher Stand überfallen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Verkaufsstand für Erdbeeren am Benrather Schloßufer ist überfallen worden. Ein unbekannter Täter erbeutete am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr einen Teil der Tageseinnahmen und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei trat der Täter an den Verkaufsstand am Parkplatz am Schloßufer heran und wollte von dem 68-jährigen Erdbeerverkäufer einen höheren Geldbetrag gewechselt haben.