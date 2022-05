Fehlendes Engagement : Pensionierter Polizist kritisiert Düsseldorfer Polizei

Polizisten im Dienst patrouillieren nach Mitternacht in der Altstadt zwischen Feiernden. Bei der Ingewahrsamnahme von Störern gibt es aus Sicht eines pensionierten Polizisten Nachholbedarf in Düsseldorf. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Der pensionierte Beamte Klaus Welzel sieht Missstände in der Behördenleitung der Düsseldorfer Polizei. Seine Kritik hat er auch in einem offenen Brief an den Polizeipräsidenten thematisiert. Darin bemängelt er unter anderem fehlendes Engagement.