A59 bei Düsseldorf-Garath : Pferd springt auf Autobahn aus Anhänger

Düsseldorf Ein Pferd ist am Dienstag auf der A59 in Höhe Düsseldorf-Garath aus seinem Anhänger gesprungen. Die Polizei musste Tier und Besitzerin daraufhin bis zur Anschlussstelle Richrath begleiten.

Das Pferd der Rasse Friese war während der Fahrt im Anhänger in Panik geraten. Als es aus dem Gefährt zu springen drohte, hielt die Fahrerin des Wagens geistesgegenwärtig auf dem Seitenstreifen an. Genau in diesem Moment sei das Tier dann tatsächlich aus dem Anhänger gesprungen, teilte die Polizei mit.