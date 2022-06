Düsseldorf-Urdenbach​: Feuerwehr rettet Gehörlose aus brennender Wohnung​

Düsseldorf Der Rauchmelder in der brennenden Wohnung in Düsseldorf-Urdenbach war deutlich vernehmbar, nicht jedoch für die gehörlosen Bewohner. Die fand die Feuerwehr schlafend im Bett vor.

Einen ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnanlage in der Haus-Endt-Straße in Düsseldorf-Urdenbach hat eine Nachbarin in der Nacht zu Mittwoch gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, teilte die Anruferin dem Einsatzleiter mit, dass sich in der Wohnung noch zwei Personen aufhalten würden. Daraufhin drangen Einsatzkräfte gewaltsam in die Wohnung ein, die durch ein brennendes Blumengesteck bereist verraucht war.