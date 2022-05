Einsatz der Feuerwehr in Radevormwald : Kinder haben gezündelt

Radevormwald Der Brand am Kiefernweg wurde tatsächlich von zwei Schülern verursacht. Es war allerdings keine Absicht, sondern ein Unfall, wie die Polizei mitteilte.

Zu einem Flächenbrand musste die Radevormwalder Feuerwehr am Sonntag, 15. Mai, ausrücken. Am Kiefernweg, so hieß es zunächst, brenne eine Hecke, die Einsatzkräfte stellten jedoch vor Ort fest, dass auch ein Holzschuppen auf einem unbebauten Grundstück komplett in Flammen stand. 35 Mitglieder der Einheiten Stadt und Herbeck hatten gut zwei Stunden zu tun, um den Brand zu löschen. Personen waren nicht in Gefahr, allerdings wurde wegen Funkenflugs auch ein benachbartes Haus mit einem Rohr gesichert und löschten fang auf dem Dach abgelöscht.