Feiern in Dormagen : An diesen Orten wird in den Mai getanzt

Am Rathaus wird dieses Jahr wieder in den Mai getanzt. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Dormagen Nicht nur im Stadtzentrum, auch in einigen Stadtteilen sind wieder Veranstaltungen geplant. Die Veranstalter sind nach der langen Pause erleichtert. Manche Dörfer halten sich dieses Jahr aber noch zurück, man möchte nicht zu viele Besucher anziehen.

Die 1. Mai-Nacht wird dieses Jahr zurückkehren. Erstmalig seit 2019 gibt es vielerorts wieder ein Maibaum-Aufstellen und einen klassischen „Tanz in den Mai“. Das Ordnungsamt der Stadt hat mehrere Veranstaltungen genehmigt. Corona-Auflagen bestehen nicht mehr. Wir geben einen Überblick über einige der Veranstaltungen, die in der Stadt am 30. April stattfinden.

Paul-Wierich-Platz Die Gastronomen am Rathausplatz veranstalten eine gemeinsame Feier. Die Cafés Bellini und Lemke‘s sowie die Restaurants Paparazzi und Ratskeller haben sich zusammengetan um „nach so einer langen Durststrecke höchst motiviert zu feiern“. Ab 19 Uhr geht es los, Bierwagen, Cocktailbar und eine Grillstation stehen bereit. DJ Michael aus Neuss sorgt an den Turntables für Stimmung.

Dorfplatz Delrath Der Tanz in den Mai starten hier bereits um 16 Uhr. Das Aufstellen des Maibaums erfolgt aus Versicherungsgründen bereits einige Tage zuvor. Bier und Gegrilltes warten auf die Besucher, eine Hüpfburg auf Kinder. „Viel Spaß und Freude“, verheißt Peter Grieb von den Hubertusschützen

Schweinebrunnen Zons Auch die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Feste Zons meldet sich gemeinsam mit dem Heimat- und Verkehrsverein und dem FC Zons aus der Coronapause zurück. „Ab 17 Uhr wird am letzten Apriltag mit Musik, Tanz, Grillimbiss und Getränken der Beginn des ‚Wonnemonats‘ gefeiert“, heißt es von den Veranstaltern. Das Maibaumstellen übernimmt wieder der Löschzug Zons.

Weitere Veranstaltungen Unter anderem auch in Gohr und Delhoven wird der 1. Mai begrüßt, Osterfeuer sind angekündigt. Die Feiern finden eher im kleineren und internen Rahmen statt. So möchte man einen „zu großen“ Zulauf vermeiden. Stefan Kemper vom Löschzug der Feuerwehr Gohr erklärt: „Wir stehen noch unter Corona-Auflagen und beschränken die Kontakte in die Öffentlichkeit, um die kritische Infrastruktur nicht zu gefährden“.

(aja)