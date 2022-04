Handball : Joshua Reuland verlängert Vertrag beim TSV Bayer

Dormagen Der Linksaußen ist fest davon überzeugt, mit dem TSV Bayer Dormagen auch in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga antreten zu können.

(sit) So ein Signal aus der Mannschaft hat es einfach mal gebraucht. Mit seiner Vertragsverlängerung bei den Profi-Handballern des TSV Bayer Dormagen um zwei Jahre bis 2024 drückt Joshua Reuland vor allem das aus: „Ich glaube fest daran, dass wir auch in der nächsten Saison in der 2. Liga spielen.“ Der Linksaußen, den nach einem Kreuzbandriss zuletzt ein Muskelfaserriss zu einer Pause gezwungen hatte, will mit dem Heimspiel am Freitag (22. April) gegen den TV Großwallstadt wieder voll angreifen. Das freut natürlich auch Dormagens Handball-Geschäftsführer Björn Barthel: „Josh, ein Kind der Region, hat vor seiner Verletzung gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Ich hoffe, dass er von weiteren Verletzungen verschont bleibt und bin davon überzeugt, dass er dem Team dabei helfen kann, die für den Klassenerhalt notwendigen Punkte zu sichern.“ Reuland war 2018 vom Longericher SC zum TSV gewechselt. In der Saison 2019/20 zählte er mit einem Schnitt von fast fünf Toren pro Spiel zu den stärksten Linksaußen der 2. Liga. Darüber hinaus hat der seit kurzem 28-Jährige sein Studium erfolgreich abgeschlossen und ist jetzt Master of Education mit den Schwerpunkten Sport und Geschichte. Der beruflichen Herausforderung will er sich erst nach seiner sportlichen Karriere stellen, kann sich aber vorstellen, zuvor als Vertretungslehrer tätig zu werden.