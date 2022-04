Aufführung in Dormagen : Theater-AG am LGD begeistert Publikum

Hackenbroich Die Oberstufen-AG des Leibniz-Gymnasiums führte an drei Abenden ein Theaterstück im Pädagogischen Zentrum auf. Die Zuschauer applaudierten mit Standing Ovations.

In den vergangenen zwei Jahren der Pandemie konnten viele schulische Aktivitäten nicht stattfinden. An Aufführungen mit Publikum war lange Zeit so gar nicht zu denken. Umso mehr freute sich die gesamte Schulgemeinde, dass die Theater-AG der Oberstufe und der neunten Klassendes Leibniz Gymnasiums in Hackenbroich nun gleich dreimal ein Stück auf die Bühne bringen konnten. Am 29. und 31. März, sowie am 1. April führten die Schülerinnen und Schüler das Stück „Camping Mortale“ auf und holten so den Familienurlaub der besonderen Art für das Publikum auf die Bühne.