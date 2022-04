Kriminalität in Dormagen : Seniorin bei Einkauf beklaut – zwei Mädchen unter Verdacht

Dormagen Die mutmaßlichen Täterinnen, die eine Geldbörse samt Bankkarte erbeutet hatten, hatten die 85-Jährige in ein Gespräch verwickelt und so abgelenkt.

(ssc) Ein hohes Maß an Abgebrühtheit und Skrupellosigkeit legten zwei Mädchen jetzt in Dormagen an den Tag. Die geschätzt 15 bis 17 Jahre alten Jugendlichen hatten es auf eine alte Dame abgesehen, die sie dreist beklauten – so jedenfalls der dringende Verdacht der Dame und der Polizei.

Das 85-jährige Opfer hatte in einem Discounter an der Kölner Straße eingekauft. Nach dem Besuch dort stellte die Dormagenerin fest, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Wie die Polizei berichtet, hatte sie diese zuvor in einer Damenumhängetasche bei sich getragen. Im Nachhinein erinnerte sich die Seniorin allerdings an eine merkwürdige Situation im Aufzug bei dem Supermarkt in der Einkaufspassage. Zwei Mädchen hatten sie dort in ein Gespräch verwickelt und dadurch abgelenkt. Möglicherweise war es dem Duo so gelungen, das Portemonnaie der Dame unbemerkt aus der Tasche zu ziehen.