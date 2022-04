Dormagen-Delrath : Für die SPD ist der A57-Anschluss alternativlos

Dormagen Die Grünen im Kreis stehen mit ihrer klaren Ablehnung des geplanten A57-Anschlusses in Delrath alleine. Die SPD hat sich jetzt deutlich positioniert.

Bartsch weiter: „Der A57-Anschluss erfüllt eine doppelte Funktion: Er ist ein Impuls für den Wirtschaftsstandort Dormagen und eine Entlastung für Nievenheim, Allerheiligen und Uedesheim.“ Die Dormagenerin Doris Wissemann, planungspolitische Sprecherin der Fraktion: „Neue Logistikunternehmen und andere Betriebe, die sich in jüngster Vergangenheit in der Region angesiedelt haben, erhöhen die ohnehin hohe Verkehrsbelastung im Raum Neuss und Dormagen. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Bei einem von den Gegnern der Anschlussstelle als Alternative angesehenen Ausbau der B9 würden die Anwohner in weitaus stärkerem Maße als heute durch Verkehr, Lärm, Feinstaub und Luftschadstoffe in ihrer Gesundheit beeinträchtigt.“